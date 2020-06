Blaulicht : Erneute Brandstiftung in Dreis-Brück

Foto: Tv/Fritz-Peter Linden

Dreis-Brück Erneut hat es in Dreis-Brück gebrannt. Diesmal stand in der Nacht zum Montag, 15. Juni, um 2.40 Uhr die Grillhütte in Flammen. Die angerückten Feuerwehren aus Dreis-Brück, Dockweiler und Waldkönigen, konnten den Brand löschen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In den vergangenen Wochen brannte es rund um Dreis-Brück an verschiedenen Stellen – Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei wurde sofort mit den Ermittlungen betraut. Die Schadenshöhe liegt Angaben der Ermittler zufolge im sechsstelligen Bereich.