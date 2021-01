Blaulicht : Raubüberfall auf Supermarkt in Gerolstein - Polizei sucht Zeugen

Foto: Fritz-Peter Linden

Gerolstein Kurz vor Ladenschluss gegen 20 Uhr ist die Norma-Filiale im Rondell in Gerolstein am Donnerstagabend überfallen worden. Ein bislang unbekannter Mann betrat den Supermarkt, in dem sich zu diesem Zeitpunkt kein anderer Kunde mehr befand.

Er ging zur Kasse und wartete. Als die Angestellte ihn sah, ging sie ebenfalls dorthin und setzte sich an die Kasse. Daraufhin zückte der Mann ein Messer, hielt es der Kassiererin unmittelbar vor den Körper und verlangte von ihr die Herausgabe von Bargeld. Die Frau, die nach Angaben der Polizei um ihr Leben bangte, tat, wie ihr befolhlen. Der Mann stopfte das Geld, laut Polizei ein dreistelligen Betrag, in einen mitgebrachte Tasche und rannte davon. Die Kassiererin erlitt einen Schock, bleib aber unverletzt.

Wie ein Zeuge vor dem Rondelleingang der Polizei mitteilte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Mc Donalds und weiter zum Dreestreppchen. Oben in der Hauptstraße angekommen, drängte der Flüchtende eine ihm entgegenkommende Frau zur Seite, deren Identität aber noch nicht bekannt ist. Der Mann lief weiter die Hauptstraße hoch zum Altstadtparkplatz, wo bereits ein Auto auf ihn wartete. Er stieg ein, das Auto fuhr schnell die Hauptstraße in Richtung Stadtausgang weiter, dann verliert sich die Spur. Laut bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Mercedes-Benz älteren Baujahres mit heller Lackierung handelt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Der Mann hat laut Zeugenaussagen eine normale Statur, trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz und einen orangeroten Kapuzenpullover.