Freizeit : Krimitour rund um Hillesheim

Kerpen Die Tourist-Information Hillesheim bietet am Samstag, 26. Oktober, die geführte Krimitour „Kerpener Mordsidylle“ an. Die Besucher erleben hautnah Tatorte und Schauplätze von Verbrechen im Hillesheimer Land.

In der Obhut einer verdeckten Ermittlerin begibt sich ein Team auf die Fährte eines Verbrechens. Es gilt rätselhafte Fragen zu lösen. Auf der Tour zeigt sich die Vulkaneifel gelegentlich auch von ihrer Schokoladenseite. Aber davon sollten sich die fleißigen Ermittler nicht ablenken lassen. Das viereinhalbstündige Programm startet um 11 Uhr an der Bushaltestelle in der Ortsmitte Kerpen. Die Route führt über die Burg und durch den Dreimüllerwald zum Wasserfall und zurück über den Eifelsteig und Niederehe. Die Wanderstrecke beträgt circa zwölf Kilometer. Die Teilnahme kostet zehn, ermäßigt sechs Euro. Information und Anmeldung: Tourist-Information Hillesheim, Telefon 06593/809200.