Hillesheim : Krimitouren durch das Hillesheimer Land

Hillesheim Die professionellen Ermittlerin­nen Klara Fall, Hella Blick und Dane Spur leiten im Februar die Ermittlungen im Krimiland Eifel. Ihre Arbeit kann man auf der Tour Krimihauptstadt Hillesheim am Samstag, 8. Februar, beobachten.

Auf der etwa zweistündigen Tour führen sie zu den Tatorten und Schauplätzen in Hillesheim. Hierbei erfahren die Gäste einiges über die kriminellen Machenschaften in der Krimihauptstadt. Start ist an der Tourist-Information Hillesheim, um 11 Uhr. Kosten: 6 Euro.