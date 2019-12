Daun-Neunkirchen : Krippenspiel mit Musik und Punsch

Daun-Neunkirchen (red) Zur Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest findet findet am 4. Adventssonntag, dem 22. Dezember, um 19 Uhr, ein Krippenspiel in Daun-Neunkirchen außen am Kirchberg vor der Pfarrkirche St. Anna statt.

Folgende Szenen werden bei dem Krippenspiel dargestellt: Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem mit der Suche nach einer Herberge, Maria und Josef im Stall mit dem Jesuskind in der Krippe, die Hirten auf dem Feld am Feuer, die Erscheinung des Engels bei den Hirten, der Besuch der Hirten bei Maria, Josef und dem Jesuskind sowie die Ankunft und die Anbetung des Kindes durch die Heiligen drei Könige. Die Szenen werden jeweils einzeln ausgeleuchtet und mit den Texten des Weihnachtsevangeliums begleitet. Der Musikverein Neunkirchen spielt dazu weihnachtliche Stücke. Das Krippenspiel dauert laut Veranstalter etwa 35 Minuten.

Auch vor und nach dem Krippenspiel unterhält der Musikverein Neunkirchen mit weihnachtlichen Klängen. Den Besuchern wird zudem heißer Punsch angeboten. Der Erlös des Abends ist wie immer für einen guten Zweck bestimmt.