Brauchtum : Krippenwelt öffnet wieder

Strotzbüsch/Wittlich Schon mehr als 20 Jahre betreibt Elmar Schmitz in Strotzbüsch seinen Krippenbau und den Handel mit Krippenfiguren, Krippenställen und vielem Krippenzubehör. In diesem Jahr beginnt die Saison in Strotzbüsch, Im Hofgarten 13 b, am 16. November um 13 Uhr.

Die Familie Schmitz bindet bei ihren jährlichen Ausstellungen immer unterstützungswürdige Vereine mit ein. So verkauft der Musikverein am Eröffnungs-Sonntag, Kaffee und Kuchen. Der Erlös wird für die Jugendarbeit im Verein verwendet.