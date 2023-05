Ärztliche Versorgung MVZ-Schieflage schlägt hohe Wellen – Wie geht es weiter?

Die aktuellen Probleme beim Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) „Der Arzt“ in Gerolstein, das es erst seit rund einem halben Jahr gibt, schlagen hohe Wellen. So beschäftigen sie auch den Kreis. Die Mitglieder des Ausschusses für Gesundheit, Demographie und Kultur zeigten sich besorgt über die Entwicklung und berieten, wie der Kreis helfen könne, das Angebot aufrechtzuerhalten. Landrätin Julia Gieseking (SPD) sagte: „Wir sehen die Entwicklung mit Sorge und werden uns natürlich einbringen, so gut es geht. Aber eines ist auch klar: Es ist definitiv nicht so, wie es der MVZ-Geschäftsführer sagte, dass bei einem privaten Scheitern die Kommune das ärztliche Versorgungsangebot bereitstellen müsse. Das ist keine unserer Pflichtaufgaben. In diesem Fall, den wir alle nicht wollen, ist die Kassenärztliche Vereinigung am Zug. Sie hat den Sicherstellungsauftrag.“