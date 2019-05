Theater : Kritisches zu Social Media und Trash-TV 

Daun (red) Es war ein rundum gelungener Abend, den die Schüler des Kurses „Darstellendes Spiel“ der MSS 12 des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Daun in Eigenregie auf die Bühne brachten. Es wurden zwei selbstgeschriebene Stücke gezeigt, die sich mit der Thematik des Medienwahnsinns auseinandersetzen.

Eine Schülergruppe zeigt mit „#Fame“ ein Stück, in dem der Schönheitswahn auf Instagram reflektiert wurde. Bemerkenswert waren vor allem die Regie-Ideen. So wurde mit einer Schattenwand gearbeitet, die immer wieder den Schönheitswahn bei Instagram reflektierte. Danach ging es weiter mit dem Stück „Der Bitchelor“ . Sieben märchenhafte Kandidaten/innen traten an, um das Herz des Rumpel... äh Bitchelors zu gewinnen. Foto: GSG Daun