Mehrere Millionen Euro Kosten Fortschritt im Badeparadies? So läuft die Sanierung des Kronenburger Sees

„Der Staudamm hat in der Flutnacht am 14./15. Juli 2021 als Hochwasserschutzbauwerk funktioniert und die Wassermenge halbiert. Darüber sind wir immer noch froh:" Eine Aussage von Jan Lembach, Bürgermeister der Gemeinde Dahlem (Kreis Euskirchen) und Vorsteher des Zweckverbands Kronenburger See, der dem Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein vor Ort erläutert hat, was nötig ist, um die Hochwasserschäden zu beseitigen und die Staumauer zukunftssicher zu machen.