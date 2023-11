„Das ist nicht nur irgendeine Filiale“ 500 Euro Beute, 750.000 Schaden – Sparkasse Jünkerath nach Automatensprengung wieder geöffnet

Es sei nie die Frage gewesen, ob der Standort in Jünkerath aufgegeben werde, sagen Dietmar Pitzen und Stephan Alt vom Vorstand der Kreissparkasse Vulkaneifel. Nach der Sprengung des Geldautomaten im Foyer der Filiale und der vorübergehenden Sorge um die Statik des Wohnhauses, in dessen Erdgeschoss die Explosion die Geschäftsräume der KSK völlig verwüstet hatte, habe schnell festgestanden, dass man in Jünkerath weitermachen werde.