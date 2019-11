Sponsoring : KSK unterstützt Künste in Schulen

Unser Bild zeigt den Vorsitzenden des Vorstandes der Kreissparkasse Vulkaneifel, Dietmar Pitzen und Dr. Volkhard und Margot Bangert, Daun, die sich für die Etablierung des Programms „Mus-e“ an den drei Grundschulen Daun, Dockweiler und Üdersdorf engagieren. Foto: TV/Alois Manstein

Daun (red) Dank der Unterstützung durch die Kreissparkasse Vulkaneifel ist das Projekt „Mus-e – Die Künste in die Schule!“ an den Grundschulen Daun, Dockweiler und Üdersdorf an den Start gegangen.

