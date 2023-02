Banken : Trotz Sprengungen: Kreissparkasse Vulkaneifel hält an Geldautomaten fest

Archivfoto: Bei der Geldautomatensprengung in Jünkerath ist an der gesamten Filiale ein Schaden von rund 900.000 Euro entstanden. Aus diesem Grund lagert die KSK Vulkaneifel – wenn möglich – ihre Geldautomaten nun aus. Foto: Andreas Sommer

Klare Positionierung: Die Kreissparkasse Vulkaneifel hält – trotz mehrere Sprengungen auch ihres Inventars – an ihren Geldautomaten fest, die sie nun nach und nach auslagern will. Und sie will eigenständig bleiben. Basis für alles ist eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung.

Während ringsum Banken weitere Fusionen ankündigen, wie die Volksbanken Trier und Eifel sowie die Volksbanken Rhein-Ahr-Eifel und die VR Bank Rhein-Mosel, bekennt sich der Vorstand der Kreissparkasse Vulkaneifel klar zur Eigenständigkeit der Bank. So sagte Vorstandssprecher Dietmar Pitzen bei der Bilanzpressekonferenz: „Aktuell gibt es für uns keinen Grund, an unserem bestehenden Geschäftsmodell etwas zu ändern.“ Man würde zwar „wachen Auges“ den Markt beobachten, aber sich vor allem an fünf Fragestellungen orientieren: Ist die Kundenzufriedenheit hoch? Sind wir groß genug, um auch unsere größten Kunden, die größten Unternehmen vor Ort zu bedienen? Können wir bei der Digitalisierung Schritt halten? Können wir den Vorgaben der Bankenaufsicht Bafin nachkommen? Können wir unsere wichtigsten Posten noch selbst nachbesetzen? „Und da wir derzeit alles eindeutig mit Ja beantworten können, manches besser hinbekommen als viele deutlich größere Institute, ist eine Fusion derzeit kein Thema.“

Kooperation statt Fusion: Kreissparkasse Vulkaneifel will eigenständig bleiben

Extra So lief das Geschäftsjahr 2022 der KSK Vulkaneifel Bilanzsumme: 1,21 Milliarden Euro (+ 77 Mio. Euro gegenüber 2021) Kreditvolumen: 909 Millionen Euro (+ 86 Mio. Euro), davon... Baufinanzierungen: 100 Millionen Euro (- 1 Mio. Euro) Neukredite: 189 Mio. Euro (+ 9 Mio. Euro) Kundeneinlagen: 918 Millionen Euro (+ 33 Mio. Euro) Depotvolumen: 251 Millionen Euro (- 8 Mio. Euro) Eigenkapital: 107 Mio. Euro (+1,7 Mio. Euro) Geldautomaten: 15 Stück an 9 Standorten Filialen: 5 Filialdirektionen, 4 SB-Stellen Mitarbeitende: 195, davon zehn Azubis. (2012: 220, 2017: 209) Stand: 31.12. 2021

Im Übrigen tendiere man eher zu Kooperationen, denn zu Fusionen – falls das mal notwendig sei. Vorstandsmitglied Stephan Alt betonte der Hauptvorteil der Eigenständigkeit: „Bei uns werden die Entscheidungen in Daun getroffen, und nicht in Trier, Koblenz, Köln oder sonstwo.“ Aber letztlich, räumte Pitzen ein, entscheide das nicht der Vorstand, sondern der Verwaltungsrat mit Landrätin Julia Gieseking an der Spitze.

Zur Erinnerung: 2008 hatte die KSK Bitburg-Prüm, initiiert von der dortigen und unterstützt durch die hiesige CDU, versucht, die kleinere KSK Vulkaneifel zu übernehmen – was aber letztlich am massiven Widerstand der Vulkaneifel-Kreisbevölkerung (und dann auch der Kreistagsmehrheit) krachend gescheitert war. Seither hat niemand mehr das Thema angepackt.

Hauptargument für das klare Nein zu einer Fusion ist die seit Jahren fortlaufend gute Geschäftsentwicklung der kleinen Bank, die in mehreren Felden für das Jahr 2022 Bestwerte in der 165-jährigen Geschichte aufweist (siehe Extra) – allen voran die Bilanzsumme, die erstmals über 1,2 Milliarden Euro liegt, sowie die Kreditsumme, die mit 909 Millionen Euro um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr anstieg.

Neben erneuten Auszeichnungen (etwa der 1-Voraus-Award für besonders hohe Kundenzufriedenheit sowie die Einstufung als eine der besten Sparkassen Deutschlands in Sachen Digitalisierungsgrad) wartet das kleine Kreditinstitut wieder mit Innovationen auf: Die Girokunden der Kreissparkasse Vulkaneifel erhalten seit Jahresbeginn automatisch (nach einmaliger Anmeldung) für jede Zahlung mit der Sparkassen-Card oder der -Kreditkarte bei mittlerweile rund 60 Partnerbetrieben in der Vulkaneifel bei ihrem Einkauf bares Geld zurück. Analog zum amerikanischen Paypack-System. Vorstandsvorsitzender Pitzen sagte: „Wir wollen, dass die Menschen ihr Geld in der Vulkaneifel ausgeben. Denn geht es der Vulkaneifel und ihren Händlern, Gastronomen und Dienstleistern gut, geht es auch der Kreisparkasse gut. Ein kleines Beispiel, wie wir die Vulkaneifel unterstützen – wenngleich nicht ganz uneigennützig.“ Neben den Vorteilen beim Einkaufen für die Kunden profitiere auch das Gewerbe: durch höhere Umsätze und eine breite Bewerbung auf allen KSK-Kanälen. Pitzen: „Ein Win-win-Geschäft für uns alle.“ Jede Woche kämen neue Partner hinzu.

Kein Abbau an Geldautomaten wegen Sprengungen aber mehr Absicherung

