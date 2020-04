Corona-Krise : Gutschein-Plattform für den Einzelhandel

Daun Die Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel will im Internet mit der Gutschein-Plattform „gemeinsamdadurch“ hilfsbereite Menschen mit ihren Lieblingsläden und -unternehmen zusammenbringen, die wegen der Corona-Krise Schwierigkeiten haben, ihr Geschäft zu betreiben.

Auf der Plattform, sagt Andreas Bauer (Leiter Medialer Vertrieb) könne man Gutscheine in einer Staffelung von zehn bis 100 Euro kaufen. Die Summe komme komplett beim jeweiligen Unternehmen an. Falls Betriebe noch nicht auf der Plattform präsent seien, könne man sie „zur Teilnahme animieren – und ihnen so „den Weg zu einer größeren Unterstützer-Gemeinschaft weisen“. Die Unternehmen, sagt Bauer, können sich auf der Plattform registrieren. „Der Gutscheinpartner Atento bearbeitet die Anmeldung innerhalb eines Tages, fragt nach der Bankverbindung und gibt alle notwendigen Informationen zum Gutscheinsystem.“