Kostenpflichtiger Inhalt: Finanzen : KSK zieht Mitarbeiter aus vier Filialen ab

Die Spitze der Kreissparkasse Vulkaneifel, Vorstandsvorsitzender Dietmar Pitzen (links) und Vorstand Stephan Alt, präsentiert eine gute Bilanz 2019 und verkündet zugleich, dass binnen der nächsten zwei Jahre vier Filialen (Stadtkyll, Uersfeld, Gillenfeld und Birresborn) zu Selbstbedienungsstellen umgewandelt werden. Foto: TV/Mario Hübner

Daun Die Standorte in Stadtkyll, Gillenfeld, Uersfeld und Birresborn werden binnen der nächsten zwei Jahr zu Selbstbedienungscentern inklusive Geldautomaten umgewandelt. Bereits diesen Sommer geht es los.



Die Kreissparkasse (KSK) Vulkaneifel wandelt innerhalb der nächsten zwei Jahre ihre vier Filialen in Stadtkyll (ab 1. Juli 2020), Gillenfeld (1. Juli 2021), Uersfeld (1. Oktober 2020) und Birresborn (1. Januar 2022) in Selbstbedienungscenter inklusive Geldautomaten um. Die sechs Mitarbeiter werden in die nächstgelegene Filialdirektion versetzt, wo sie weiterhin für ihre bisherigen Kunden zuständig sein und verstärkt Außendiensttermine bei den Kunden wahrnehmen werden. Das kündigte der KSK-Vorstand bei der jüngsten Bilanzpressekonferenz in Daun mit.

Als Grund für die Umstrukturierung nannte der Vorstandsvorsitzende Dietmar Pitzen die anhaltende Niedrigzinsphase, die die Bank weiter vor Herausforderung stelle, sowie die verstärkte Kundennachfrage nach mehr digitalen Bankdienstleistungen. Pitzen sagte: „Wegen dieser Faktoren sahen wir uns gezwungen, unsere Struktur zu überdenken. Mit der neuen Lösung, die bedeutet, dass es keine Schließungen gibt, bleiben wir unserem öffentlichen Auftrag treu, in der Fläche präsent zu bleiben.“ Weiter meinte Pitzen: „Für uns definiert sich Kundennähe im 21. Jahrhundert nicht mehr nur über Standorte allein, sondern über persönlichen Kontakt plus digitale Erreichbarkeit plus zeitnahe Umsetzung der Kundenwünsche.“

Extra Die Bilanzzahlen 2019 der KSK Vulkaneifel Bilanzsumme: 984 Millionen Euro (2018: 910 Mio Euro; 2018: 894 Mio Euro). Kreditvolumen: 733 Millionen Euro (2018: 698 Mio Euro; 2017: 683 Mio Euro). Kundeneinlagen: 757 Millionen Euro (2018: 700 Mio Euro; 2017: 658 Mio Euro). Geschäftsstellen: 9. Das sind die Hauptstelle in Daun, die vier Filialdirektionen in Kelberg, Gerolstein, Hillesheim und Jünkerath sowie die vier einfachen Geschäftsstellen in Birresborn, Stadtkyll, Gilenfeld und Uersfeld, die in den kommenden zwei Jahren zu Selbstbedienungsstellen umfunktioniert werden. Der Betrieb der mobilen Geschäftsstelle (Bus) ist nach vielen Jahren im Einsatz Ende 2018 eingestellt worden, der in die Jahre gekommene Bus verkauft worden. Mitarbeiter: 196 (davon 14 Auszubildende), 2018: 204; 2017: 202. Sponsoring: Die KSK Vulkaneifel hat im vergangenen Jahr 225 Veranstaltungen und Projekte mit insgesamt 208 000 Euro unterstützt wie etwa die Dauner Rallye, den Vulkanbike-Marathon mit der Deutschen Meisterschaft, die Dixie-City-Veranstaltung in Gerolstein oder und Tatort Eifel. Auszeichnung: Die KSK Vulkaneifel wurde 2019 erneut mit dem „1 Voraus“-Award des Deutschen Sparkassen- und Giroverband in den Bereichen Kundenzufriedenheit und Vertriebserfolg als eine der besten Sparkassen Deutschlands ausgezeichnet.

Laut KSK-Vorstand seien die Kunden und die Ortsbürgermeister der betroffenen Gemeinden Ende vergangener Woche per Brief informiert worden. Einen Protest habe es bis dato nicht gegeben, vielmehr „weitgehend Verständnis und vereinzelt den Wunsch, vor allem älteren Kunden die Funktionsweise des Selbstbedienungsterminals genauer vorzustellen. Und das machen wir gerne“, sagte Marketingleiter Alois Manstein.

An mehreren Beispielen machte die KSK fest, wie sich der Trend zu mehr digitalen Bankgeschäften äußere: So hätten inzwischen 70 Prozent (21 382) der gut 30 000 Kunden auch einen Online-Banking-Zugang und nutzten diesen verstärkt. 2018 waren es noch unter 20000. Der Internetauftritt der Bank sei im vergangenen Jahr weltweit rund zwei Millionen Mal besucht worden, im Kundenservicecenter seien 92000 Anfragen bearbeitet, es seien mehr als 2000 Chat-Beratungen sowie 84 Videoberatungen erfolgt, das Online-Center stehen rund um die Uhr zur Verfügung und die Sparkassen-App würde inzwischen von mehr als 6000 Kunden genutzt. Pitzen: „Zum Beispiel, wenn jemand am Ayers Rock in Australien mal rasch ein Souvenir kaufen will. Das geht problemlos.“

Stadtkyll. Foto: Vladi Nowakowski

Birresborn. Foto: Vladi Nowakowski

Uersfeld. Foto: Vladi Nowakowski

Hier wird eingespart: Die Filialen der Sparkasse in Birresborn (oben links), Gillenfeld (oben rechts), Stadtkyll (unten links) und Uersfeld (unten rechts). Foto: Vladi Nowakowski