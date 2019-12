Gastronomie : Kein Kulturschock für Kucher's in Darscheid

Darscheid Die Planungen sind abgeschlossen, der Rohbau steht: Kucher's Landhotel in Darscheid wird erweitert und soll im September 2020 fertig sein.

Hier trifft sich die Welt: Von der Dorfbevölkerung sowie Gästen aus der gesamten Region über Wanderer und Jäger bis hin zu hochrangigen Namen aus Wirtschaft und Industrie; Künstler und Schauspieler, Kommunal- und Bundespolitiker waren bereits da.

Fußballweltmeister Horst Eckel, Fritz und Otmar Walter, Funktionäre der Formel-1-Welt und deren Rennfahrer, darunter Niki Lauda, Kimi Raikkönen, Mika Häkkinen, Lewis Hamilton oder Bernie Ecclestone und viele mehr haben es sich in Kucher‘s Landhotel in Darscheid gut gehen lassen.

„Man kann sagen, dass wir in 30 Jahren hier alle Formel 1 – Weltmeister bewirtet haben“, sagt Martin Kucher, der bis Januar diesen Jahres gemeinsam mit seiner Ehefrau Heidi Inhaber des weit über die Grenzen hinaus bekannten Hotels und Restaurants war. Seit 1. Januar 2019 aber haben die Eheleute die Kinder Stefanie Becker (34) und Florian Kucher (30) mit der Geschäftsführung betraut. „Es war für uns nach mehr als 30 Jahren ein Schnitt, aber es wird dadurch nicht ruhiger“, gesteht der Seniorchef. „Aber ich kann mich mehr auf andere Dinge konzentrieren“.

Somit hat die zweite Generation das Haus übernommen, das die Eltern 1987 gekauft und renoviert haben und im Januar 1988 eröffneten. Im Laufe der Jahre ist aus der ehemaligen Darscheider Dorfkneipe mit Pension das heutige Drei-Sterne-Superior Hotel mit zwei verschiedenen Restaurants geworden.

„Wir kamen in die Eifel, um hier zu arbeiten, eigentlich wollten wir damals wieder in den Norden zurück“, sagt der Senior, denn seine Frau und er arbeiteten auf Sylt und wollten nur ein paar Jahre als Angestellte in der Region bleiben. Der Kontakt kam durch einen Winzer an der Mosel zustande und das nicht von ungefähr.

Martin Kuchers Leidenschaft ist unverkennbar der Wein, hat er doch 1990 eigens dafür einen Kreuzgewölbekeller gebaut, in dem auch heute noch zünftige Weinproben ein Erlebnis bieten. Kucher liefert seine mehr als 1500 Sorten Wein weltweit und „auch an den Bundestag“. Im urigen Keller gibt es zum Beispiel Moselweine bis ins Jahr 1897.

Martin Kucher und Sohn Florian, der 2017 in den Betrieb einstieg und seine Kochkünste von der Pike auf gelernt und in mehreren Hotels im Laufe der Jahre noch verfeinert hat, sind für die Gaumenfreuden zuständig, wobei der Junior als Küchenchef fungiert. Buchhaltung und Service liegen in der Hand von Heidi Kucher und Tochter Stefanie kümmert sich als gelernte Hotelmanagerin um Marketing und Zimmerverkauf.

Dass die Familie sich bei so viel Engagement weitere Ziele setzt, bleibt da nicht aus. Vor zwei Jahren begannen die Planungen zur Vergrößerung des Hauses, der Spatenstich war bereits im Mai.

Das Millionenprojekt schließt sich unmittelbar an das bestehende Gebäude an und wird Platz für weitere 16 Doppelzimmer, zwei davon barrierefrei, bieten, so dass den Gästen insgesamt 55 Betten zur Verfügung stehen. Vom alten Gebäude zum neuen hin werden Mauerdurchbrüche dafür sorgen, dass beide Häuser eine Einheit bilden.

Auch mit dem zukünftigen Aufzug können die drei Etagen des alten sowie des neuen Gebäudes erreicht werden. Die Küche, die nach wie vor am selben Platz bleibt, wird erweitert und komplett mit neuen Geräten versehen.

Vom Stil her wird das neue Haus moderner sein, „aber der Charakter bleibt, die Gäste werden keinen Kulturschock bekommen“, sagt Florian Kucher. Die Rezeption wird ins Foyer verlagert, es werden neue Personalräume entstehen, ein Multifunktionsraum für Tagungen oder Familienfeierlichkeiten - und wie kann es bei Weinliebhabern anders sein - schließt sich neben dem Foyer eine Weinlounge an.

„Wir werden uns hier noch stärker auf den Wein konzentrieren“, sagt der Seniorchef, kein Wunder, dass auch der Architekt Marco Hoffmann sich dem Wein verschrieben hat.

„Wenn die Kinder nicht gekommen wären, hätten wir das nicht gemacht“, gesteht Kucher Senior und „wir sind beruhigt und freuen uns, dass sie in der Nähe sind“, fügt seine Frau hinzu.

