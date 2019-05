Medien : Als der künftige SWR-Intendant seine alte Schule überraschte

Daun Kai Gniffke wird vom Tagesschau- zum Senderchef. Er ist im Üdersdorfer Orteil Trittscheid aufgewachsen und hat 1979 in Daun sein Abitur gemacht.

Kai Gniffke ist am Donnerstag zum neuen Intendanten des Südwestrundfunks (SWR) gewählt worden (der TV berichtete). Er ist seit 2006 Chefredakteur von ARD aktuell in Hamburg und in dieser Funktion verantwortlich für die Tagesschau und die Tagesthemen. Die Nachricht von der Intendantenwahl in Stuttgart wird man auch in der Vulkaneifel aufmerksam verfolgt haben wird, denn der 58-Jährige hat – auch wenn in Frankfurt/Main geboren – dort Wurzeln. Gniffke ist im Üdersdorfer Ortsteil Trittscheid aufgewachsen und hat 1979 am Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) in Daun Abitur gemacht. Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Schule war er 2012 der Festredner. Seine Rede drehte sich nicht nur um das Hauptthema, den Gemeinsamkeiten von Schule und Tagesschau, sondern war gespickt mit vielen Erinnerungen an die „prägendste Zeit“ seines Lebens, den neun Jahren am GSG. Prägend nicht nur fürs berufliche, sondern auch fürs private Leben: Eine ehemalige Klassenkameradin ist seit vielen Jahren seine Frau.