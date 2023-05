Kutur Mentale Heimat – eine Hommage an die Vulkaneifel

(red) Mitten in der Vulkaneifel, in der urwüchsigen, rauen Landschaft rund um Birgel, hat Alexandra Schmiedebach eine mentale Heimat gefunden. Mehr noch: Die tiefe Verbundenheit mit diesem Landstrich hat die Künstlerin inspiriert – ebenso wie die Zeilen in Ute Bales‘ Roman „Vom letzten Tag ein Stück“ (Rhein-Mosel-Verlag 2021): „Wo kommt das Wort Landschaft her? Hat es was zu tun mit Land und schaffen? Also eine Gegend, die durch Menschen entstanden ist? Wer hat Landschaften geschaffen? Menschen haben sie nur verändert, immer und immer wieder. Totalcharakter einer Erdgegend, soll Alexander von Humboldt Landschaften definiert haben.“