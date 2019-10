Kunst : Künstlerin Maria Walter stellt aus

Hillesheim Die Pädagogin und Kunsttherapeutin Eva Maria Walter präsentiert im Studio B & C in Hilles­heim in der Zeit vom 30. Oktober bis zum ersten Adventssonntag, 1. Dezember, ihre Bilder. In der Ausstellung „Natur-Impressionen“ zeigt die in Daun lebende Künstlerin ein Crossover von freier Malerei und kunsttherapeutisch gestalteten Bildern, die sie zumeist mit Acrylfarben gemalt hat.

