Ausstellung : Künstlerin stellt Werke aus

Weißenseifen (red) Die Künstlerin Lydia Schend stellt in der Zeit von Sonntag, 9. Juni, bis Freitag, 12. Juli, in der Galerie am Pi aus.

