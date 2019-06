Kunst : Liebe zu Kunst und Natur erschließt neue Welten

Info

Lydia Schend ist in Daun geboren und hat am Geschwister-Scholl-Gymnasium ihr Abitur gemacht. Sie studierte zunächst Ethnologie, Publizistik und Soziologie in Mainz und schloss das Studium in Berlin ab. Dort lebte sie 30 Jahre und war im Verlagswesen tätig. Vor zwölf Jahren kehrte sie in ihre Heimat zurück. Inzwischen hat sie von Daun aus an der Europäischen Kunstakademie in Trier Malerei studiert und das Diplom erworben. Sie beteiligt sich an Ausstellungen in der Region, und sie ist die Initiatorin der Wanderausstellung zum Erhalt der Eifelberge, „Kunst trifft Vulkan“ (der TV berichtete).