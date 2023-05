Stadt Hillesheim stellt „Alte Schreinerei“ zur Verfügung Kulturinitiative geht an den Start: Das ist der Plan für die kommenden Monate

Hillesheim „ · In Hillesheim geht eine Kulturinitiative an den Start, deren Zentrum die „Alte Schreinerei“ wird. Am 8. Mai ist die Gründungsversammlung. Heike Plein und Peter Niemann erzählen dem TV, wie alles begann und was schon geplant ist.

03.05.2023, 19:10 Uhr

Heike Plein und Peter Niemann gehören zu dem Team, das die Gründung einer Kulturinitiative für die Stadt Hillesheim und die Region vorantreibt; dabei spielt das Gebäude „Alte Schreinerei“ eine zentrale Rolle. Foto: Bettscheider Brigitte

Von Brigitte Bettscheider

Das fehlte noch hier in diesem wunderschönen Städtchen“, ist Heike Plein überzeugt. Was die Architektin und zweite Stadtbeigeordnete meint, ist ein Forum für Kulturschaffende, ob Einzelperson, Gruppe oder Verein, um Bürgern und Gästen der Stadt und der Region gleichermaßen ein vielseitiges, lebendiges, Generationen übergreifendes kulturelles Angebot zu bieten.