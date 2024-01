Kultur Familienbande und vieles mehr

Nachdem es einige Zeit offen war, ob die KIH das Kulturhaus auch 2024 nutzen kann, hatte der Stadtrat Hillesheim im Dezember beschlossen, die Räume an den Verein zu vermieten. Im Januar konnten dann die Konditionen geklärt werden. „Wir haben zwar noch keinen schriftlichen Vertrag, aber die feste Zusage der Stadtspitze. Das gibt uns die nötige Planungssicherheit“, erklärt Niemann. Und geplant wird intensiv. Bereits am 19. Januar fand zum ersten Mal die Veranstaltung „Kultur geht durch den Magen“ in Zusammenarbeit mit der VHS statt. Es gab Eifeler Spezialitäten, gewürzt mit Texten des Humoristen Robert Otten. Wegen der großen Resonanz soll die Veranstaltung im März wiederholt werden.