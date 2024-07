Kulturinitiative Hillesheim Siebte Ausstellung des Jahres und ein Leseprogramm für junge Eifeler

Nur knapp ein halbes Jahr dauerte es, bis aus der Idee ein Verein wurde. Doch seitdem die Kulturinitiative Hillesheim mit einer ersten Ausstellung Mitte 2023 an den Start ging, brummt das Kulturgeschäft in der „Alten Schreinerei“. Allein in diesem Jahr wurden bereits sechs Ausstellungen gezeigt und die nächste Vernissage steht schon vor der Tür. Aber auch in Sachen Jugendarbeit gibt der noch junge Verein richtig Gas.