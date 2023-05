Kultur Kulturinitiative Hillesheim startet durch

HILLESHEIM · (bb) Gerade mal ein halbes Jahr hat es gedauert, bis aus der Idee ein Verein wurde: Am 8. Mai ist die Kulturinitiative Hillesheim (KIH) gegründet worden. Und zwar im Kulturhaus „Alte Schreinerei“ in der Burgstraße 19, wo am 2. Juni die erste Ausstellungsreihe mit Künstlern, Musikern und Autoren der Region an den Start geht (der TV berichtete).

16.05.2023, 16:17 Uhr

Der Vorstand der Kulturinitiative Hillesheim (von links): Peter Niemann, Birgit Wagner, Heike Plein und Vera Leclair. Foto: tv/Peter Niemann

Von Brigitte Bettscheider