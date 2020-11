Kultur : Ein Zeichen in Zeiten der Pandemie

Daun Die Jahresgabe des Kulturkreises Daun stammt in diesem Jahr von Sibylle Brennberger aus Koblenz und trägt den Titel „Men in Boats II“.

Das Malen und der Umgang mit Bildern ist Sibylle Brennberger seit frühester Kindheit vertraut. Später in ihrem Studium habe sie die Frage interessiert, wie Kunst und Mensch zusammengehören: „Was macht das Bild mit dem Anderen?“ Kunst ist für sie deshalb vor allem Kommunikation. Das Bild der Jahresgabe, das auf der Grundlage von Fotos aus dem Fotoalbum ihrer Mutter entstanden ist, zeigt als Motiv eine typische Freizeitbootspartie von Freunden in den 1950er Jahren. „Besonders beeindruckt mich die Dynamik des Bildes. Die Männer rudern fast in das Bild hinein. Das Bild – vor allem der bedrohlich schwarze Himmel – macht mir aber auch die Vergänglichkeit der Welt bewusst, in der wir heute leben“, sagt die Künstlerin. Vielleicht deshalb passt dieses Werk besonders in die Zeit der Corona-Pandemie, obwohl es schon 2016 entstanden ist. Die Künstlerin hat in Freiburg Kunstgeschichte, Völkerkunde und Soziologie sowie in Karlsruhe Freie Malerei und Grafik studiert.