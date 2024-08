Messen und Märkte Zauberhaftes auf dem Kunst- und Handwerkermarkt in Kelberg

Am liebsten hätte man an jedem Stand etwas gekauft. Wohin Besucherinnen und Besucher auch blickten, alle Aussteller boten Hochwertiges an. Drei Tage lang verwandelte sich der Kelberger Marktplatz am Wochenende in einen Kunst- und Handwerkermarkt, der für viele Besucher jedes Jahr ein Muss ist. „Hier bekomme ich handgemachte Sachen, die originell sind“, sagte eine Besucherin. Originell sind zum Beispiel die beleuchteten Papierkugeln, die Tanja Pawlowski aus alten Buchseiten faltet. „Ich brauche eine Stunde und 42 Minuten, um eine Kugel in Origami-Technik zu falten“, sagt sie wie aus der Pistole geschossen. „Damit kann man alten Büchern neues Leben einhauchen.“