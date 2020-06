Workshop : Tanz, Klang und Maskenbau

Weißenseifen (red) Das Kulturwerk Eifel veranstaltet von Samstag, 27. Juni, bis Freitag, 3. Juli, einen Kunst-Workshop in der Künstlersiedlung Weißenseifen. Ein Team aus verschiedenen Kunstsparten entwickelt gemeinsam mit den Teilnehmern eine interaktive Aufführung in der Künstlersiedlung Weißenseifen und im umliegenden Wald.

Elemente dabei sind Tanz, geformte Objekte, Masken, Klänge, Licht und Schatten. Die Teilnahme an der Workshop-Woche kostet 80 bis 120 Euro, je nach Ermessen, inklusive Übernachten im Zelt oder Auto bei Selbstverpflegung. Am Donnerstag, 2. Juli, findet von 18 bis 23 Uhr eine Abschlusspräsentation statt. Der Eintritt kostet 18 Euro,

Anmeldung bei Sybille Kunkler unter Telefon 0160/96771027 oder per E-Mail an sybille@onlinedesign.eu sowie bei Rüdiger Steiner unter Telefon 0151/46556972 oder per E-Mail an ruediger-steiner@gmx.de