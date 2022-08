Freizeit : Kunsthandwerk lockt tausende Besucher an

KELBERG (bb) Von dem wunderschönen Ambiente auf dem Kelberger Marktplatz, der entspannten Atmosphäre und dem angenehmen Publikum schwärmte Karl-Heinz Pesch (links). Der Skulpturen-Künstler aus Wallscheid bei Wittlich beteiligte sich zum wiederholten Mal an dem von der Ortsgemeinde Kelberg ausgerichteten Eifel-Kunsthandwerker-Markt, der an drei Tagen bei bestem Sommerwetter mehrere Tausend Besucher anzog. Zwar, so räumte Ortsbürgermeister Wilhelm Jonas ein, sei die Zahl der Kunsthandwerker, die sich nach den beiden coronabedingt ausgefallenen Märkten zurückgemeldet hätten, kleiner geworden, aber auf allen Seiten herrsche Zufriedenheit, auch bei den Hauptorganisatoren Simone Schäfer-Merten und Peter Schmitt. TV-Foto: Brigitte Bettscheider Foto: tv/Brigitte Bettscheider