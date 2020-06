Kunstprojekt : Bunte Steine als netter Gruß

Wer derzeit durch Gillenfeld und Umgebung schlendert, findet an mancher Stelle, an Gartenmauern oder neben Eingangstüren bunt bemalte Steine. Diese kleinen Kunstwerke gehören zu einem Projekt der Klassenstufen 5 und 7 der Schule am Pulvermaar in Gillenfeld. Gemeinsam mit ihrer Kunstlehrerin Sonja Saxler haben die Schülerinnen und Schüler Steine gesammelt, die sie im Kunstunterricht mit wasserfester Farbe gestalten. Nach und nach werden die Steine als kleine Überraschung in der Umgebung verteilt. Foto: TV/Christoph Stöber

