Sanierungsabschluss : Künstler Christoph Anders schließt Sanierung des alten Schulhauses in Schalkenmehren mit Werk ab

Der Künstler Christoph Anders wurde 1938 in Järischau/Schlesien geboren und lebt seit 1953 in Senheim an der Mosel. Nach der Ausbildung zum Tischler studierte er Bildhauerei an der Werkkunstschule in Trier (1959-1963), war als Industrie-Designer bei Ford tätig (1963-1969) und besuchte das Werklehrer-Seminar in Köln (1969/70). Anschließend – bis weit in die 1980er Jahre hinein – unterrichtete er an der Realschule in Cochem. Zu seinem Werk als freischaffender Künstler zählen Klein- und Großplastiken und liturgische Orte, ausgeführt in Stein, Bronze, Stahl und im Holzfeuer gebranntem Ton. Unter den Werken der Gestaltung im öffentlichen Raum befinden sich etliche in der Region: eine Straßenplastik in Hermeskeil, der Remigiusbrunnen auf dem Dorfplatz in Pronsfeld, das Ehrenmal auf dem Dorfplatz in Oberstadtfeld, eine Stadtstraßen-Brunnenplastik in Daun, ein Wasserspiel am Brunnen auf dem Marktplatz in Kelberg, eine Keramik im Foyer des Bürgerhauses in Lutzerath, Dorfplatz-Skulpturen in Neroth. Und neuerdings das beschriebene Objekt am Kultur- und Mehrgenerationenhaus „Alte Schule“ in Schalkenmehren.