Entwicklung : Bad Bertrich: Bauarbeiten am Kursaalkomplex schreiten voran

Bad Bertrich Kurz bevor die Corona-Pandemie richtig Fahrt aufnahm, haben im Februar die Arbeiten an der Instandsetzung begonnen.

Noch verhüllt ein großes Gerüst die Fassade des Bad Bertricher Kursaals, doch das ist bald Geschichte: Die Arbeiten an der Außenfassade sowie die Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten am Dach sind mittlerweile abgeschlossen. Im Inneren sind momentan die haustechnischen Gewerke tätig. Der Innenausbau mit Bearbeitung von Türen und Böden sowie Malerarbeiten ist in vollem Gange.

So hat das Bauprojekt auch für den Tourismus in Bad Bertrich eine große Bedeutung. „Momentan fehlen uns in Bad Bertrich die Örtlichkeiten für publikumswirksame Veranstaltungen. Auch die Glaubersalzthermalquelle, für die viele Gäste extra in den Kurort reisen, steht momentan nur am Löwenkopfbrunnen für eine Trinkkur zur Verfügung. Umso mehr freuen wir uns, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen sind und der Tourismus in Bad Bertrich wieder volle Fahrt aufnehmen kann“, so Vera Merten, Geschäftsführerin der GesundLand Vulkaneifel GmbH, die Bad Bertrich touristisch vermarktet.