Gesundheit : Selbst zubereiten ist die Devise

Kelberg (red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet den Kurs „Lecker und gesund: Essen für unterwegs“ an. Er findet am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr im Gemeindehaus in Kelberg-Köttelbach. Kursgebühren: sieben Euro für Mitglieder, zehn für Nichtmitglieder.



Immer häufiger wird unterwegs gegessen, sei es auf der Arbeit, in der Schule oder auf Familienausflügen. Dabei muss man nicht unbedingt zu fertigen Snacks greifen. Selbst zubereiten ist die Devise und schmeckt besonders lecker, denn jeder weiß, was drin steckt. Die Kursleiterinnen überraschen mit Rezepten, die zuhause zubereitet werden können und sich für die Mitnahme eignen. Informationen zur Warenkunde sowie Kostproben und Rezeptblätter runden den Vortrag ab.