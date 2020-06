Fortbildung : Die Vulkaneifel bildet neue Gästeführer aus

Info

(aff) Der Natur- und Geopark Vulkaneifel umfasst das Vulkangebiet rund um Daun und ist 168,24 Quadratmeter groß. Der Park liegt sowohl in den Landkreisen Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell als auch im Vulkaneifelkreis und reicht etwa von Gerolstein im Westen bis Ulmen im Osten sowie von Hillesheim im Norden bis Wittlich im Süden. Der Park umfasst damit Großteile der Vulkaneifel und Teile der vulkanischen Westeifel mit bis noch vor 10 000 Jahren aktiven Vulkanen, Maaren und Lavaströmen und zählt auch etliche Mineral- und Kohlensäurequellen. Teile der im Park zu findenden roten Sandsteine und Meeresablagerungen sind bis zu 400 Millionen Jahre alt. Im Natur- und Geopark Vulkaneifel liegt auch der Ernstberg, der mit 699,8 Metern Höhe nach der Hohen Acht (746,9 Meter) die zweithöchste Erhebung der Eifel ist. Zum Park gehören zudem weite Kulturlandschaften und eine teils einzigartige, sehr heterogene Flora und Fauna mit etlichen Fließ-, aber auch stehenden Gewässern – unter anderem etlichen Maaren, also durch vulkanische Aktivitäten entstandenen Seen.