Weiterbildung : Kurs zum Gestalten von Leinenstoffen

Dohm Der Landfrauenverband Vulkaneifel bietet am Donnerstag, 16. Januar, 19 Uhr, im Gemeindehaus in Dohm den Kurs „Leinenlos – Arbeiten mit altem Bauernleinen“ an. In diesem Kurs wird gezeigt, wie Leinen sich mit unterschiedlichen Techniken gestalten lässt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken