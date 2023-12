In zweieinhalb Jahren Bauzeit entstanden Einzigartiges Projekt in der Eifel: Junior Uni Daun ist eröffnet

Wenn man sich anschaut, was entstanden ist, wird nochmal deutlich, was es ein Glücksfall vor allem für Daun war, dass Peter und Doris Lepper 2018 die Junior Uni in Wuppertal besuchten. Und davon so begeistert waren, dass sie die Idee entwickelten, so etwas doch auch in der Eifeler Kreisstadt, ihrer Wahlheimat, anzusiedeln.