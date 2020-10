Erwachsenenbildung : Die Früchte des Herbsts erleben

Daun (red) Der Herbst bietet seine eigen Reize und Früchte. Das ist Thema zweier Kurse der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Westeifel, zu denen sich Interessierte noch anmelen können. Anmeldungen sind noch möglich zu folgenden Terminen: „Die Ernte des Sommers in Salben gerührt“ am 14. November und „Räuchern mit heimischen Kräutern“ am 4. November; beide jeweils von 14 bis 17 Uhr in Daun-Neunkirchen.

Kosten: 15 Euro plus 5 Euro fürs Material.