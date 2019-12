Abfallentsorgung : Ja zur Biotonne, nein zur Biotüte

DAUN/KOBLENZ/TRIER Kurz vor Einführung des neuen Abfallentsorgungssystems im Kreis Vulkaneifel hat sich eine Interessengemeinschaft für den Erhalt der Biotonne gebildet. Auch der Kreistag wird sich heute wieder mit dem Thema Müll befassen.

Zwischenzeitlich hat sich eine Interessengemeinschaft (IG) für den Erhalt der Biotonne im Landkreis Vulkaneifel gebildet, die mittlerweile schon etliche Unterstützer hat. Dort wird unter anderem auch die Frage nach der Entstehungsgeschichte des Zweckverbands Abfallwirtschaft in der Region Trier (ART) und seiner Müllverwertungsanlage gestellt. Manche Internet-Posts sehen hierin und in den Entscheidungen der Kommunalpolitiker aus anderen ART-Kommunen die grundlegende – und aus ihrer Sicht falsche – Weichenstellung.

Vorsteher des ART-Zweckverbands ist seit 2016 Gregor Eibes, der Landrat des Kreises Bernkastel-Wittlich. Die Verbandsversammlung des ART entscheidet laut Verbandsordnung mit insgesamt 100 Stimmen: Der Vulkaneifelkreis hat 12, Trier/Trier-Saarburg 48, Eifelkreis Bitburg-Prüm 18, Bernkastel-Wittlich 22. Bis 31. Dezember gelten gemäß Paragraf 12 Sonderregelungen: „Abweichend zu den in § 5 enthaltenen Regelungen (Verbandsversammlung und Stimmrechte innerhalb der Verbandsversammlung) entscheidet jedes einzelne Verbandsmitglied über die Gebührensätze und die in dieser Gebühr enthaltenen Leistungen, bezogen auf sein Stadt- beziehungsweise Kreisgebiet, selbstständig. Ein Stimmrecht der nicht betroffenen Verbandsmitglieder besteht nicht.“

Doch um Vergangenheitsbewältigung geht es nicht allein. Ein offener Brief der Initiatoren der Facebook-Gruppe, Ingrid Wesseler (Daun) und Stephan Müllers (Altrich), wendet sich an diejenigen, die nun über das Schicksal des Bringsystems mit Tüte entscheiden: Michael Kern vom prüfenden Witzenhausen-Institut, Ulrich Kleemann als Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord und Landesumweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). Im Brief heißt es: „Wir, eine Gemeinschaft von engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus dem Vulkaneifelkreis, stellen einen ungeheuren Unmut in der Bevölkerung unseres Landkreises über die Abschaffung der Biotonne fest. Hinzu kommt eine völlige Ablehnung der noch einzuführenden Biotüte. Zugleich konnten wir registrieren, dass die Biotüte im übrigen ART-Zuständigkeitsbereich wenig Anklang findet. Die Gründe dazu sind systemimmanent und daher auch nicht durch Korrekturen zu beseitigen. (…) Wir bitten Sie, als zuständige obere Abfallbehörde dringend um eingehende und kritische Prüfung der Vorgänge.“ Der offene Brief mündet in der Ankündigung einer weiteren Bürgermobilisierung.