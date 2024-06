Am Krankenhaus Daun Aus Konventhaus wird Kurzzeitpflege – so geht es auf der Baustelle voran

Die Katharinenschwestern hatten es schön in ihrem Konventhaus. In zeitloser Architektur Anfang der 1970er-Jahre für 30 Schwestern errichtet, gab es in dem Konvent (so nennt man die Niederlassung einer Ordensgemeinschaft und das Wohngebäude gleichermaßen) für jede Ordensfrau ein Einzelzimmer mit Bad und Balkon. An Vorzügen für die Gemeinschaft waren eine eigene Kapelle, die Küche und das Refektorium (also der Speisesaal), die Bibliothek sowie der direkte Zugang auf die sechste Etage des Krankenhauses vorhanden. Als aber die Zahl der Schwestern auf sieben gesunken war, entschieden Provinzoberin und Provinzrat der in Münster sitzenden Kongregation der Katharinenschwestern, den Konvent in Daun aufzugeben.