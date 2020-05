Brücken, Stege und ein neues Flussbett : Kyllpark in Stadtkyll nimmt Gestalt an

Kyllpark in Stadtkyll nimmt Gestalt an

Stadtkyll Die Renaturierung des Flusses im Ortskern von Stadtkyll wird Ende Juli voraussichtlich abgeschlossen sein. Hinter den Hausfassaden an der Bundesstraße 421 wird die Landschaft für 1,5 Millionen Euro völlig neu gestaltet.

Dabei gelte es eine Faustregel zu beachten, sagt der Planer: „Wir wollen der Natur Möglichkeiten geben, sie gestaltet selbst.“ Dass Mutter Natur bereits mit der Arbeit begonnen habe, ließe sich in dem nun sanft geschwungenen Flussverlauf an einigen Stellen gut beobachten.

„An einigen Stellen sammelt sich Material an, es entstehen kleine Inseln und Biotope, weil das Wasser in dem breiteren Flussbett die Möglichkeit hat, unterschiedlich schnell zu fließen“, erklärt Hömme. In der Flussbiegung am Ende der renaturierten Strecke, unmittelbar an der „Kirmeswiese“, wurde eine künstliche Insel aufgeschüttet.