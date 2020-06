Freizeit : Kyllpark ist einen Abstecher wert

Der Kyllpark Foto: Mario Hübner

Gerolstein (mh) Der für deutlich mehr als eine Million Euro umgebaute und vor mehr als drei Jahren eröffnete Kyllpark am Rathaus in Gerolstein erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Vor allem an solch herrlichen Sommertagen wie zuletzt zieht es Familien mit Kindern zum Wasserspielplatz, große Erholungssuchende einfach nur an den Fluß.