Sicher und stabil auch bei Hochwasser Neue Radwegebrücke über die Kyll – ab wann sie befahrbar ist

Der Kyllradweg verläuft über fast 120 Kilometer von der belgischen Grenze bei Losheim bis zur Mosel bei Trier-Ehrang. Er gehört zu den sieben Fernradwegen des Landes und ist einer der attraktivsten Verbindungen in der Eifel. Zu den wenigen Lücken im Premiumradweg gehörte bisher die Ortsdurchfahrt von Mürlenbach, wo die Radfahrer die Fahrbahn der L24 benutzen mussten. Künftig führt der beim Bahnübergang in der Ortsmitte von Mürlenbach aus Richtung Densborn ankommende Radweg parallel zu den Gleisen weiter auf die neue Radwegebrücke und dann auf den vorhandenen Radweg in Richtung Birresborn.