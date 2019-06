Kostenexplosion : Kyllumbau hält Verwaltung in Atem

Info

Zur Kritik der Grünen an der Bauverwaltung sagt Gerolsteins Rathauschef Hans Peter Böffgen (parteilos): „Ich kann nicht erkennen, dass den Verwaltungskollegen bei der Vorbereitung dieser Ausschreibung grobe Fehler unterlaufen sind. Es ist in der Praxis nicht außergewöhnlich, dass Ausschreibungen auch ohne aktualisierte Kostenberechnung eines Planungsbüros auf den Weg gebracht werden.“

Die Verwaltung sei davon ausgegangen, dass sie „vom Planungsbüro automatisch einen Hinweis bekommen würde, wenn die zu erwartenden Kosten erheblich von den kalkulierten Kosten abweichen könnten!“, sagt Böffgen und betont: „Einen solchen Hinweis hat die Verwaltung in diesem Fall nicht bekommen-“ Dennoch werde die „Projektsteuerung und Kostenkontrolle weiter verbessert“. Böffgen kündigt an: „Die Kollegen der Verwaltung werden in Zukunft von den beauftragten Planungsbüros vor Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen eine aktuelle Kostenkalkulation oder schriftliche Bestätigung verlangen, dass sich die zu erwartenden Kosten im kalkulierten Rahmen bewegen.“