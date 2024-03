Projekt: „Stadt im Fluss“ Hochwasserschutz steht beim Kyllumbau in Gerolstein an erster Stelle

Gerolstein · Der dritte Abschnitt des Kyllumbaus in Gerolstein soll dieses Jahr angepackt werden – Die Aue in Richtung Lissingen soll so umgebaut werden, dass sie als Überflutungsfläche dient.

14.03.2024 , 06:46 Uhr

Riesige Erdbewegungen: Beim dritten Abschnitt des Kyllumbaus in Gerolstein, der dieses Jahr vorbereitet und im nächsten Jahr realisiert werden soll, soll die Aue in Richtung Lissingen so verändert werden, dass sie als Überflutungsfläche dient. Das dürfte die Anrainer kyllabwärts freuen. Foto: TV/Mario Hübner