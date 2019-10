Verkehr : L 96 teilweise voll gesperrt.

Kelberg Die Landesstraße 96 ist laut Straßenmeisterei Kelberg zwischen Oberelz und der Kreisgrenze in Richtung Bermel am Donnerstag, 24. Oktober und Freitag, 25. Oktober, sowie am Mittwoch, 30. Oktober und am Donnerstag, 31. Oktober, wegen Arbeiten an Hecken und Gehölzen voll gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken