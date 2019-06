Tiere : Laborhunde erkunden die Vulkaneifel

Wallenborn/Gillenfeld/Nohn/Gerolstein (red) Das hätten sich die Initiatoren des ersten Laborbeagle-Spaziergangs in der Eifel nicht träumen lassen: Was vor zehn Jahren als spontanes Treffen einiger Freunde begann, ist inzwischen fester Programmpunkt im Jahresablauf von Besitzern dieser Hunde, die die erste Zeit ihres Lebens in Laboren verbracht haben.

Das Jubiläumstreffen des Laborbeagle-Vereins findet in diesem Jahr an Pfingsten vom 8. bis 10. Juni mit leichten Wanderungen und anschließenden Restaurantbesuchen statt. Am Samstag, 8. Juni. startet die erste Wanderung um 13 Uhr am Brubbel in Wallenborn, am Pfingstsonntag, ebenfalls um 13 Uhr beginnt die Wanderung am Parkplatz am Pulvermaar in Gillenfeld. Pfingstmontag steht der Wasserfall in Nohn auf dem Programm (Treffpunkt: Parkplatz Nohner Mühle um 13.30 Uhr). Der Abschluss jeder Wanderung in einem Lokal ermöglicht das Kennenlernen und den Austausch von Erfahrungen. Das Team des Vereins steht mit Rat und Tat zur Seite und beantwortet Fragen. Natürlich sind auch in diesem Jahr Nicht-Laborhunde gerne gesehen. Es gibt nur zwei Bedingungen: die Hunde müssen verträglich und Hündinnen dürfen nicht läufig sein.