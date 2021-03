Blaulicht : Polizei fahndet nach Ladendieb in Daun

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Daun Die Polizei sucht einen Ladendieb der am Dienstag, 23. März, aus einem Drogeriemarkt in der Mehrener Straße in Daun flüchten konnte. Als tatverdächtig wir ein circa 40 Jahre alter Mann mit stoppeliger Glatze und kräftiger Statur beschreiben.

Er soll eine schwarze Winterjacke und eine blaue Hose getragen haben und war mit einem schwarzen Rucksack ausgestattet. Laut Mitteilung der Polizei hat der Täter beim Verlassen des Marktes die Diebstahlanlage im Bereich der Türen ausgelöst. Der Aufforderung von Mitarbeiterinnen zurückzukommen, folgte er nicht. Er habe seinen Rucksack aus dem Einkaufswagen genommen und sei in Richtung Mehrener Straße zum Kreisverkehr fortgelaufen.