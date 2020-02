Infrastruktur : Bis zu 4000 Schuss am Tag sind möglich

Extra

Gutachten: 2018 hatten die Stadt Geerolstein und der Investor (mit hälftiger Kostenübernahme) für 2784 Euro eine schalltechnische Untersuchung für das geplante Baugebiet Zum Sandborn beim Büro Firu in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: „Es können am Tag 4000 Schuss mit dem schwersten Kaliber – also der worst-case – oder aber 10 000 Schuss mit kleinem Kaliber abgefeuert werden, ohne dass die Schallrichtwerte für ein reines Wohngebiet überschritten werden.“ Laut Gutachter ist das sehr viel und sollte für den Normalbetrieb dicke reichen, „bei Wettbewerben können diese Werte allerdings übertroffen werden.“ Bei der aktuellen Erläuterung wurde dieses Ergebnis nochmals detailliert erörtert.

Lärmrichtwerte: Die Richtwerte für Schallimmissionen sind in der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) geregelt. Während in einem allgemeinen Wohngebiet nachts dauerhaft nicht mehr als 40 und am Tag nicht mehr als 55 Dezibel Lärm herrschen dürfen, sind es bei Mischgebieten nachts 45 und am Tag 60 Dezibel. Für manche Einrichtungen wie Sport- oder Schießplätze gelten spezielle Vorschriften, die sich an die TA Lärm anlehnen. Zudem gilt, dass zehn Mal im Jahr (z.B. Kirmes, Sport- oder auch Schießwettbewerbe) diese Grenzwerte überschritten werden dürfen.