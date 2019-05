Messungen in Ulmen bieten Einblicke: Zwei Experten vom Landesamt für Umweltschutz erklären Lärm Von Angelika Koch

Wie bei einer Erdbebenmessung zittert die Nadel des Messgeräts über einen endlosen Papierstreifen und zeichnet haarfeine Ausschläge auf. Zum Internationalen Tag gegen Lärm machte das Landesamt für Umweltschutz (LfU) mit einem Messfahrzeug und mit einem virtuellen „Lärmspaziergang“ am Ulmener Maar Station. Das hat einen handfesten lokalen Grund: Die Verbandsgemeinde will ein Tempolimit auf der A 48 zur Reduzierung des Verkehrslärmpegels.

Das Mikro, das auf dem Dach des Messwagens thront, fängt jedes noch so sanfte Geräusch aus der Umgebung auf und lässt es im Inneren des umgebauten Transporters deutlich erschallen. Jemand geht am Gemeindehaus am Maar vorbei, das Knirschen der Schuhsohlen klingt, als hätte man die Ohren direkt ans Kopfsteinpflaster gehalten. Richtig unangenehm laut wird es, als ein Moped vorbeiknattert, die Spur der Nadel auf dem Papier schnellt senkrecht in die Höhe. Dann ist es wieder ganz still in Ulmens Gassen und erinnert daran, dass Ruhesucher hier entschleunigten Urlaub machen können.

Drinnen im Gemeindehaus haben Markus Schmitt und Holger Dickob (beim LfU zuständig für den Arbeits- und Immissionsschutz und hier insbesondere für Lärm, Erschütterung und nicht ionisierende Strahlung) noch mehr akustische Aha-Erlebnisse zu bieten. Zum Beispiel, wie subjektiv Lärmbelästigung auch ist, jenseits aller messbaren Schallpegel und Dezibelzahlen. In einem virtuellen „Lärmspaziergang“ bewerten die Besucher, wie sie alltägliche Geräuschsituationen empfinden: vom Dauerplätschern einer Dusche über ein Flugzeug in großer Höhe oder einem gut besuchten Restaurant bis zu Mozartklängen. Die meisten der abgespielten Geräusche bewegen sich auf annähernd demselben Dezibelniveau, dennoch ist sehr unterschiedlich ob man es als positiv, neutral oder negativ bewertet und sich entsprechend gestört fühlt. Lautes Frühlingsgezwitscher eines Vogels erscheint nicht als Lärm, der in einiger Entfernung dröhnende Laubbläser jedoch sehr wohl.

„Nicht allein die Lautstärke ist Ausschlag gebend dafür, ob etwas belastet, sondern auch tonale Komponenten wie etwa die Frequenzen“, erläutert Holger Dickob. Er hat in Ulmen schon im Verbandsgemeinderat die komplexen Analysen erläutert, die einer Entscheidung zu Grunde liegen, ob es auf Höhe vor allem von Ulmen-Meiserich Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der A 48 geben kann, um den Verkehrslärm zu reduzieren. Schon klar ist, dass bauliche Maßnahmen wie etwa eine Schallschutzwand bei der uralten Autobahn keine Aussicht auf Erfolg haben. Anders liegt der Fall bei Neuplanungen von Trassen oder Baugebieten. „Mit unseren verschiedenen Geräten können wir die Störwirkungen gezielt analysieren. Auf der Basis werden Mittelwerte errechnet und es wird kartiert, wie weit diese in die Umgebung hineinwirken.“

Nicht jede Lautstärke und nicht jede einzelne örtliche Situation, die Anwohner konkret als belastend empfinden, können demnach in die Analyse einfließen, sondern es handelt sich immer um eine Berechnung. Wiederkehrende Spitzenbelastungen dürfen nicht mehr als 20 oder 30 Dezibel lauter sein als der errechnete Durchschnitt. Das jedoch gilt für Lärm, der von Gewerbebetrieben verursacht wird, nicht für den Verkehr. „Es muss mitberücksichtigt werden, ob ein Tempolimit im von den Anwohnern gewünschten Abschnitt für den Zweck einer Bundesautobahn angemessen ist. Für das Anliegen günstig könnte es sein, wenn durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung zugleich ein Unfallschwerpunkt entschärft wird.“ Bei Meiserich jedoch ist die A 48 ein schnurgerades Band und ortsunkundige Fahrer ahnen nicht einmal, dass wenige Meter entfernt Menschen leben.