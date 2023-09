Kein Gas Weil wieder ein Horror-Winter droht: Bürgermeister rät Rasbach-Mietern zum Auszug

Das ist aber einfacher gesagt als getan – nicht nur, weil es auch in der Eifel kaum bezahlbaren Wohnraum gibt. „Wir leben schon lange hier, haben es uns hier gemütlich gemacht“, sagt eine langjährige Mieterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Damals war es richtig schön hier, wir hatte eine tolle Gemeinschaft. Jetzt sind alle nur noch verunsichert, denn keiner weiß, wie es weitergeht“, sagt sie und zeigt auf ihre Füße. „Ich habe jetzt, Ende September, zwei paar dicke Socken an, denn in der Wohnung ist es schon richtig kalt. Abends auf dem Sofa sitzen wir dick angezogen und eingehüllt in Decken, manchmal gehen wir auch durch die Wohnung, um warm zu bekommen.“ Tagsüber halten sie und ihr Mann sich draußen in der Sonne auf und wärmen sich bei der Gartenarbeit.