Pandemie : Vorsichtiger Optimismus in Daun an der Corona-Front Krankenhaus

Die Corona-Lage im Krankenhaus Daun hat sich – Stand Montag – stabilisiert. Foto: Mario Hübner

Daun Lage in Klinik in Daun stabilisiert sich: Lediglich drei Beschäftigte mehr als Freitag und kein zusätzlicher Patient sind positiv auf Covid-19 getestet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ermutigende Nachrichten aus dem Maria-Hilf Krankenhaus in Daun: Zu den drei Patienten und zehn Beschäftigten, die in der Klinik Ende vergangener Woche positiv auf Covid-19 getestet wurden (und von denen sich die meisten im Krankenhaus infiziert haben), sind (Stand Montag, 11 Uhr) lediglich drei Beschäftigte zusätzlich positiv getestet worden. „Es haben sich keine weiteren Patienten im Krankenhaus angesteckt“, berichtete Dr. Volker Schneiders, Leiter des Gesundheitsamtes Daun, am Montagmittag. Er fügte hinzu: „Die Lage im Krankenhaus scheint sich zu stabilisieren.“

Demnach sind aktuell 13 Beschäftigte des Krankenhauses mit Corona infiziert und in häusliche Quarantäne geschickt worden. „Davon stammen elf aus dem Landkreis Vulkaneifel, zwei aus benachbarten Kreisen. Die überwiegende Zahl der Infizierten ist im Bereich Hauswirtschaft und Reinigung tätig, die wenigsten stammen aus dem pflegerischen Bereich“, so Schneiders.

Info Die aktuelle Entwicklung in Zahlen Am Montag wurden sieben bestätigte Neuinfektionen gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv getesteten Menschen erhöht sich im Kreis somit auf 1292. Aktuell sind noch 102 Menschen akut infiziert. Derzeit werden 17 Infizierte stationär behandelt. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher 48 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Aus der häuslichen Quarantäne konnten bislang insgesamt 1142 Menschen entlassen werden, davon 31 am Montag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 90,7 auf 94.

Die Lage auf den beiden Covid-19-Stationen sieht ähnlich aus: 18 Patienten werden dort aktuell versorgt, das sind die mehr als am Freitag. „Von ihnen befinden sich vier auf der Intensivstation, drei werden beatmet“, teilt der Amtsarzt mit.

Vermutlich durch eine Mitarbeiterin eingeschleppt, die keine Symptome zeigte, hatte sich das Virus auch auf andere Mitarbeiter und Patienten, mit denen diese in Kontakt waren, übertragen. Die Kontrolle über die Fiebermessung am Eingang und die regelmäßige Testung der Mitarbeiter hat hier offensichtlich nicht gegriffen. Die betroffene Person war laut Gesundheitsamt im Rahmen einer anderweitigen Kontaktnachverfolgung getestet worden: Als der Test positiv ausfiel, gingen die Alarmglocken an, da die Person im Krankenhaus arbeitet.

Seit Mitte vergangener Woche wurden auf Anweisung des Gesundheitsamts alle 540 Mitarbeiter alle zwei bis drei Tage getestet. Dazu wurden drei Teststraßen im Krankenhaus aufgebaut, „was für die Einrichtung zwar eine große logistische Herausforderung war und ist, sich aber als genau die richtige Maßnahme herausgestellt hat: dass wir so rigoros eingestiegen sind und rasch und flächendeckend getestet haben“, sagt Schneiders. Bis Sonntag wurden 1024 Tests gemacht, die vorerst letzte Testung erfolgte diesen Montag, die Ergebnisse stehen noch aus.

Landrat Heinz-Peter Thiel meinte: „Wir sind froh und erleichtert, dass die Zahlen nicht nach oben geschnellt sind und hoffen inständig, dass dieser Trend bestätigt wird. Es ist wichtig, das Krankenhaus offenhalten und zu können, es geht um die Versorgung der Bevölkerung.“

Darum geht es auch im Impfzentrum in Hillesheim. Zu der dortigen aktuellen Situation äußerte sich Kreis-Impfkoordinator Dieter Schmitz: „Wegen des aktuellen Engpasses können wir derzeit lediglich 150 Menschen pro Tag von Dienstag bis Freitag impfen.“ Ab 17. Februar ist dem Kreis aber die erste Lieferung von über 400 Dosen eines zweiten Impfstoffes zugesagt. Es handelt sich um den Impfstoff von Astra-Zeneca für Menschen zwische 18 und 65 Jahren. „Und ab Anfang März sollen wir dann größere Mengen Impfstoff erhalten“, sagt Schmitz.